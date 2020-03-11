Игроки «Ноттингем Форреста» и «Олимпиакоса» не заразились коронавирусом от владельца клубов

Футболисты, тренеры и персонал английского футбольного клуба «Ноттингем Форрест» не заразились коронавирусом от инфицированного владельца клуба Эвангелоса Маринакиса. Все, кто контактировал с ним в последнюю неделю, прошли тест на вирус, и у всех он был отрицательным, говорится в заявлении на сайте клуба, опубликованном в среду, 11 марта.

В греческой команде «Олимпиакос», также принадлежащей Маринакису, после сообщений о его заражении тоже провели тесты для игроков, тренеров, медицинского и технического персонала. Все проверки дали отрицательный результат, сообщили в клубе.

Маринакис рассказал о том, что у него обнаружен коронавирус, 10 марта на своей странице в Instagram.

«Я чувствую себя хорошо. Принял меры и следую инструкциям врачей. Рекомендую всем поступить так же», — цитирует его заявление «Газета.ру».

Ранее 11 марта стало известно, что итальянская «Рома» не полетит на Лигу Европы в Севилью (Испания) из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. В команде не сообщили подробностей, но известно, что речь идет о запрете с испанской, а не итальянской стороны.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.