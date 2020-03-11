Прямой эфир
Сюжет:

Игроки «Ноттингем Форреста» и «Олимпиакоса» не заразились коронавирусом от владельца клубов

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты, тренеры и персонал английского футбольного клуба «Ноттингем Форрест» не заразились коронавирусом от инфицированного владельца клуба Эвангелоса Маринакиса. Все, кто контактировал с ним в последнюю неделю, прошли тест на вирус, и у всех он был отрицательным, говорится в заявлении на сайте клуба, опубликованном в среду, 11 марта.

Без коронавируса в голове: эпидемия не пугает российских боксеров
Наши спортсмены поехали в Лондон на олимпийский отбор, где намерены забрать все квоты

В греческой команде «Олимпиакос», также принадлежащей Маринакису, после сообщений о его заражении тоже провели тесты для игроков, тренеров, медицинского и технического персонала. Все проверки дали отрицательный результат, сообщили в клубе.

Маринакис рассказал о том, что у него обнаружен коронавирус, 10 марта на своей странице в Instagram.

«Я чувствую себя хорошо. Принял меры и следую инструкциям врачей. Рекомендую всем поступить так же», — цитирует его заявление «Газета.ру».

Ранее 11 марта стало известно, что итальянская «Рома» не полетит на Лигу Европы в Севилью (Испания) из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. В команде не сообщили подробностей, но известно, что речь идет о запрете с испанской, а не итальянской стороны.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель спрогнозировала заражение коронавирусом 70% населения ФРГ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020