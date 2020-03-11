Все станции скорой помощи проверят в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области начала проверку всех станций скорой помощи, чтобы предотвратить скандальные ситуации с частниками, которые понижают зарплату водителям.

«Чтобы не допустить инцидентов, как это было при заключении договора аутсорсинга скорой помощи в Екатеринбурге, когда дошло до забастовки, необходимо знать ситуацию на местах», — сообщил ИА «Ура.ру» информированный источник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «Прокуратура Ленинского района продолжает проверку по оснащенности автомобилей скорой помощи, которые теперь работают в Екатеринбурге, всем необходимым оборудованием и медикаментами», — рассказала Марина Канатова, старший помощник прокурора региона.

Ранее в городе Богданович (Свердловская область) сняли медицинское наблюдение с 70 китайских граждан, изолированных в общежитии в начале февраля. Все они здоровы, сообщили в местной администрации 6 марта. Китайцы работают в Богдановиче. Их поместили под наблюдение после отпуска на родине.