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Три человека погибли при пожаре в доме в Томской области

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В Первомайском районе Томской области при пожаре в деревне Березовка погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о пожаре в нежилом двухквартирном доме площадью 10 х 20 м поступила на пульт дежурного в среду, 11 марта, в 4:12. В доме на полу было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. При разборе завалов были найдены тела еще одного мужчины и женщины, пишет РИА «Томск».

Пожар удалось ликвидировать в 6:00. В доме частично обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, также частично обгорели стены. Общая площадь возгорания составила 35 кв. м. Причина произошедшего устанавливается.

Между тем пресс-служба регионального СК сообщает, что пожар произошел в жилом доме, а погибшие являлись матерью, сыном и племянником. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

8 марта сообщалось, что в Удмуртии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь повредил восемь из 12 квартир, погибли три человека, еще девять пострадали. Спасатели эвакуировали 20 человек. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

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