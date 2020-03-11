Директор школы в Бутово объяснил очередь из учеников на входе

Очередь на входе в московскую школу № 2009 в Бутово возникла по причине неудачного выбора места для измерения температуры школьникам, сообщил в среду, 11 марта, директор школы Дмитрий Гесслер.

«Сегодня на входе в школу действительно образовалась очередь, однако причиной этому стала вовсе не сама процедура измерения температуры у детей», — приводит слова директора «РИА Новости».

Гесслер подчеркнул, что температуру измеряют специальными бесконтактными градусниками, процесс занимает несколько секунд. Школа уже в течение двух недель проводит термометрические мероприятия, и очереди на входе еще не возникало.

Директор принес извинения в связи со сложившейся ситуацией, объяснив это тем, что сотрудники школы, вместо того чтобы, как обычно, встать за турникетами, где достаточно свободного пространства, расположились сразу перед ними, создав препятствия проходу детей.

Как сообщает «РИА Новости», информация об очереди на входе в школу появилась в одном из Telegram-каналов. Уточнялось, что очередь возникла по причине измерения температуры у школьников ртутными градусниками.

В настоящий момент в ряде регионов России действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-Cov-2. В частности, москвичам посоветовали вызывать врача на дом при первых признаках ОРВИ, а работодателям — мерить температуру всех сотрудников. Тех, у кого она повышенная, отправят домой. В Липецкой области проходят проверки по соблюдению режима дезинфекции в местах массового скопления людей. При невыполнении рекомендаций организациям грозят штрафные санкции вплоть до закрытия. Бюджетным организациям было рекомендовано каждый день измерять температуру своих сотрудников, а тех, у кого есть подозрения на ОРВИ, временно освобождать от работы.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее острая обстановка с распространением заболевания — в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.