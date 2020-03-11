Специалисты назвали причину смертельного пожара в Башкирии

В Чимшинском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Подробности и причину произошедшего сообщили в республиканском госкомитете по ГО и ЧС.

По версии специалистов, причиной произошедшего стало курение в постели в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тела мужчин были обнаружены во время тушения пожара, уточняет «МедиаКорСеть».

Пожар возник 8 марта в жилом доме в населенном пункте Заводянка. Тушение заняло более двух часов. Погибли мужчины 36 лет и 61 года.

8 марта сообщалось, что в Удмуртии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь повредил восемь из 12 квартир, погибли три человека, еще девять пострадали. Спасатели эвакуировали 20 человек. Площадь возгорания составила 150 кв. м.