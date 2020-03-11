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Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России

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Правительство Таиланда ужесточило въезд для граждан 18 стран, среди которых Россия, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Reuters.

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До этого граждане России, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа – Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату имели возможность оформить визу по прибытии в Таиланд, однако сейчас это невозможно. Кроме того, в список стран также попали Италия, Южная Корея и Гонконг.

Однако на сайте посольства Таиланда в Москве напомнили, что с 2007 года между государствами существует безвизовый режим, который позволяет россиянам находиться на территории страны в течение 30 дней.

По данным университета Джона Хопкинса, в Таиланде с начала эпидемии коронавируса заразились 53 человека, 33 выздоровели, один скончался.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 стран.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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