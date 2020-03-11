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Власти Казахстана опровергли сообщения об отмене мероприятий из-за COVID-19

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Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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Министерство культуры и спорта Казахстана опровергло сообщения об отмене спортивно-массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее в среду, 11 марта, пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры ведомства Раухан Тугумбаева заявила агентству Sputnik Казахстан, что все спортивные мероприятия в стране отменены из-за коронавируса.

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«Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности <…> На сегодня министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории Казахстана», — приводит слова сообщения министерства издание Tengrinews.

Отмечается, что решения об отмене принимаются межведомственной комиссией при правительстве Казахстана, которой были даны рекомендации не отправлять спортсменов в страны, в которых зафиксирован высокий уровень распространения инфекции.

Также издание связалось с Тугумбаевой, которая заявила, что прямых запретов не было, «только рекомендации».

«У нас не было именно запретов. У нас было сообщение о том, что не рекомендуется выезжать на соревнования международного характера и проводить международные соревнования. Это только рекомендации», — сказала она.

Она напомнила, что соответствующее сообщение ведомства был опубликовано 3 марта.

Накануне Казахстан на фоне коронавируса запретил въезд в страну всем прибывающим из Италии туристам и гражданам ряда других государств.

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