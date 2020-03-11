Новые тарифы на воду введут еще в пяти городах Крыма

Власти Республики Крым хотят распространить эксперимент по внедрению дифференцированных тарифов на потребление воды, реализованный в Судаке, еще на пять городов. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в соцсетях.

По его словам, пилотный проект хотят распространить на Алушту, Саки, Феодосию, Керчь, Судак, Евпаторию. Окончательное решение будет принято только после обсуждения с гражданами. Города, подтвердившие участие в эксперименте, должны провести слушания до 1 апреля, пишет ИА «Крыминформ».

Сергей Аксенов также напомнил, что специалисты провели анализ, который показал, что «мера является экономически оправданной и стимулирует людей к экономии водных ресурсов». Специалисты считают, что положительный эффект от снижения платежа ощутит более 75% жителей регионов, в которых реализуют проект.

Дифференцированные тарифы сейчас действуют в поселке Новый Свет и в Судаке. В каждом из населенных пунктов отмечено снижение потребления воды почти на 14%. Проект также направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса к легализации коммерческого учета воды.