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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в среду, 11 марта, сообщается на сайте нижней палаты.

«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», — отметил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который совместно с сенатором Андреем Клишасом выступил автором проекта.

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

Чиновники предложили применять к нарушителям в ходе голосования санкции, предусмотренные ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ст. 142.1 УК России (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК России (незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования на референдуме). В соответствии с ними, злоумышленникам грозит наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Второе чтение законопроекта состоится 12 марта.

Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию России. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый закон.

6 марта президент России Владимир Путин поручил ввести аналогичную уголовную ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию, как и на выборах главы государства. Российский лидер также добавил, что Общественная палата будет осуществлять контроль за проведением голосования. Кроме того, он призвал лидеров партий прислать своих наблюдателей.

5 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные, согласно которым 55% россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля.

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