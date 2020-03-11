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Белоусов спрогнозировал показатель инфляции по итогам 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Инфляция в России по итогам 2020 года, скорее всего, не превысит целевой показатель Центробанка в 4%. Об этом в среду, 11 марта, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что с учетом падения рубля и снижения цен на нефть не стоит ждать, что инфляция в стране преодолеет порог в 4%, однако, по его словам, «важно даже не то, где она окажется, а структура этой инфляции».

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«У нас сейчас (в результате снижения курса рубля) в «зоне риска» находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры, потому что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах», — приводит «Интерфакс» слова Белоусова.

По итогам февраля инфляция в России замедлилась до 2,3% после январских 2,4% и декабрьских 3%. Вместе с тем, по прогнозам Минэкономразвития, есть риск, что вскоре динамика годовой инфляции начнется ускоряться из-за высокой волатильности на рынках.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Спустя несколько дней эти планы подтвердили в нефтяной компании Saudi Aramco.

Как следствие, после разрыва соглашения с 9 марта цены на нефть резко пошли вниз, курс рубля снизился по отношению к доллару и евро и серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

Несмотря на текущие сложности в экономике, министр финансов России Антон Силуанов 11 марта заявил, что власти рассчитывают выполнить прогноз по росту внутреннего валового продукта в 2020 году в 1,9%.

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