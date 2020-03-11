Новый глава Минздрава Украины заявил о намерении продолжить медреформу

Новый министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил во время заседания правительства в среду, 11 марта, что не остановит медицинскую реформу в стране.

«Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача — провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик, и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен», — приводятся слова министра на сайте Минздрава Украины.

В феврале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что из-за условий медреформы треть населения с апреля Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь.

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал еще в августе 2019 года. 1 апреля начнется второй этап, который предполагает, что финансирование будут получать больницы, имеющие необходимое оборудование для оказания услуг, а остальные будут перепрофилированы.

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Его преемником стал Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

В тот же день был утвержден новый состав правительства, а 7 марта Гончарук покинул Украину.