Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за выброса нефтепродуктов

В Мотыгинском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за порыва трубы на топливохранилище. Аварийная ситуация привела к выбросу нефтепродуктов в реку Ангару.

Инцидент произошел на объекте в поселке Рыбное. Утечка нефти была вызвана порывом трубы. Значительная часть топлива попала в реку, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В муниципальной администрации уточнили, что на территории района организовано дежурство. Власти совместно с руководством аэропорта Мотыгино решают вопрос о методах очистки Ангары.

Ранее сообщалось, что в Красноярске был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с появлением агрессивных бродячих собак.