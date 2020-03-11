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Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды

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В Иркутской области ожидается ухудшение погодных условий. 12 марта в регионе ожидается метель с сильным ветром.

По данным синоптиков, утром и днем в северных и западных районах ветер усилится до 15–20 м/с. При этом в регионе ожидается снегопад. На дорогах возможна гололедица, пишет ИА IrkutskMedia.

МЧС просит жителей Иркутской области соблюдать меры безопасности. Для выхода на улицу стоит подготовить нескользящую обувь. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником.

При выпадении снега возникает вероятность происшествий, вызванных затруднениями в движении транспорта.

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