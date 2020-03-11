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Госдума отклонила проект закона о штрафах за оставление места ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума отклонила законопроект, предлагающий штрафы в качестве альтернативы наказанию для водителей, оставивших место ДТП. Проект был внесен депутатами фракции ЛДПР.

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Замглавы комитета по законодательству и гражданскому строительству Вячеслав Лысаков заявил, что есть два серьезных аргумента против такой идеи. Первый заключается в том, что число водителей, покидающих место аварии, ежегодно остается на уровне примерно 20 тыс. человек и не снижается, передает ТАСС.

Кроме того, Лысаков подчеркнул, что виновник мелкого ДТП может быть пьяным, при этом, если он покинет место аварии, наказание будет мягче, чем если бы он поступил по закону и там остался.

Законопроект предлагал добавить в ст. 12.27 КоАП пункт о наказании в виде штрафа в 5 тыс. рублей, не меняя уже имеющиеся санкции (лишение прав на срок до 1,5 года или административный арест). По словам авторов нововведения, на практике часто возникают случаи, когда водитель формально нарушил указанную статью, но фактически «вред общественным отношениям не причинен» — например, если это было ДТП с единственным участником и без ущерба или отлучка с места происшествия на время.

Ранее 11 марта Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому запрещается ездить по платным автодорогам без внесения денег за проезд. Документ также запрещает владельцам платных трасс введение преференций для каких-либо автомобилистов.

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