Белоусов указал на отсутствие признаков сильного оттока капитала из РФ

Признаков, которые указывали бы на значительный отток капитала из России, в настоящий момент не наблюдается. Об этом заявил в среду, 11 марта, первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

«Тут нам отчасти помогли американцы со снижением своих процентных ставок, потому что у них появились признаки перегрева рынка и большой приток капитала с развивающихся рынков», — приводит его слова «РИА Новости».

Такая ситуация на рынке США связана со снижением доходности по государственным облигациям, отметил Белоусов.

Он также добавил, что сейчас ситуация на рынках развивается по более-менее позитивному сценарию, а очередное колебание цен может произойти только на фоне массового оттока капитала.

10 марта Министерство финансов России приостановило аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за высокой волатильности на рынках.

Утром 9 марта после срыва сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле упала почти на треть, до $31,38 за баррель. Цена нефти WTI оказалась на отметке в $27,9 за баррель. В тот же день рубль отреагировал падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1,7 тыс. за унцию.

По данным торгов Московской биржи на 10 марта, курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — около 82 рублей. В то же время цены на нефть двух основных брендов в этот день начали резко расти после обвала в конце прошлой недели. Согласно данным бирж, цена апрельских контрактов на черное золото WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель. Нефть Brent торговалась на уровне $37,44 за бочку, рост составил 9%.

Глава Минэнерго Александр Новак допустил, что цены на нефть могут восстановиться через несколько месяцев.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.