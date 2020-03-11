Новую автодорогу построят в Воронеже за 200 млн рублей

Правительство Воронежа объявило аукцион на поиск подрядчика, который займется строительством автодороги на улице Богатырская в микрорайоне Отрожка. Максимальная стоимость контракта составляет 205,5 млн рублей.

Исходя из аукционной документации, до 1 июля подрядчик должны разработать документацию и подготовить территорию к строительству. Дорога протяженностью 4,2 км должна появиться от проезда, примыкающего к трассе М-4 «Дон», до подъезда к улице Планетная и Богатырская, пишет ИА «Абирег».

Расчетная скорость движения по участку составит 70 км/ч. Ширина полосы — 3,5 м.

Работы по устройству покрытия, водоотводов, нанесению разметки, установке знаков и очистных сооружений должны быть выполнены до 1 ноября. Сдать объект подрядчик должен до конца года.

Целью строительства дороги является обеспечение выхода с территории нового жилого района и складского комплекса на улично-дорожную городскую сеть. Выбрать подрядчика планируется 16 марта. Максимальная стоимость контракта составит 205,5 млн рублей.

17 февраля сообщалось, что власти Воронежа планируют строительство поликлиники на месте бывших яблоневых садов на Московском проспекте. Контракт оценивается в 1,37 млрд рублей.