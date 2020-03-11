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Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Камера наблюдения запечатлела ограбление дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках. На этих кадрах видно, как преступники выносят сейфы из коттеджа, сообщает в среду, 11 марта, РЕН ТВ.

Преступление было совершено 10 марта. По предварительной информации, трое злоумышленников в масках перелезли через забор и проникли на территорию домовладения. Преступники встретили наемного рабочего. По данным телеканала, один из налетчиков выстрелил мужчине в голову из травматического пистолета. Затем грабители, не попадая в поле зрения камеры наблюдения, вошли в дом через черный ход. При этом они знали, что на участке находится собака и она заперта в вольере, уточняет РИАМО.

Преступники напали на супруга Альбины Свинцовой, ударив его рукояткой от пистолета не менее трех раз. Бандиты завели пострадавших в гараж, где связали их руки и ноги пластиковыми стяжками, сообщает телеканал «Звезда». По словам хозяина дома, добычей налетчиков стали два сейфа, драгоценности, деньги, медали и государственные награды жены, сообщается на сайте aif.ru. В момент ограбления чиновницы дома не было.

Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что по факту нападения на дом Свинцовой в Люберцах проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, нападавшие разыскиваются.

Похищено около €200 тыс. и награды, пишет «Федеральное агентство новостей». После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле.

2 ноября в Троицком районе «новой Москвы» обокрали таунхаус певицы Екатерины Шавриной. Сама артистка находилась в этот момент в Могилеве на открытии фестиваля «Золотой шлягер». Из квартиры была украдена крупная сумма денег.

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