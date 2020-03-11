Власти Сингапура спрогнозировали продолжительность вспышки коронавируса

Правительство Сингапура ожидает, что вспышка коронавируса продлится как минимум до конца года. Об этом заявил в среду, 11 марта, вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

«Распространение вируса идет по различным странам, его вспышки отмечаются во многих уголках [мира]. Поэтому мы ожидаем, что данная ситуация продлится как минимум до конца года», — приводит его слова Straight Times.

Кит также добавил, что экономическая ситуация будет ухудшаться по мере распространения вируса.

Днем ранее стало известно, что Сингапур ввел платное лечение от коронавируса для лиц, прибывающих в страну с туристическими или иными краткосрочными визитами или проезжающих государство транзитом.

Вспышка нового вида коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, во всем мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.