Высокая опасность схода лавин ожидается в окрестностях Магадана

В Магаданской области сообщают о высоком риске схода лавин. Предупреждение распространяется на 12 и 13 марта.

По данным пожарно-спасательного центра региона, лавиноопасность ожидается в окрестностях Магадана, на юге Тенбкинского, Хасынского и Омсукчанского городских округов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

По данным спасателей, при попадании в лавину необходимо уберечь дыхательные органы от снежной пыли с помощью воротника, шапки или ладони. После остановки лавины необходимо разрушить ледяную корку, которая образуется в результате дыхания на стенках снежной камеры.

Ранее сообщалось, что 11 марта в Сахалинской области прогнозировали риск схода снежных масс в Холмском, Долинском, Макаровском, Невельском районах и Южно-Сахалинске.