Прямой эфир

Высокая опасность схода лавин ожидается в окрестностях Магадана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магаданской области сообщают о высоком риске схода лавин. Предупреждение распространяется на 12 и 13 марта.

По данным пожарно-спасательного центра региона, лавиноопасность ожидается в окрестностях Магадана, на юге Тенбкинского, Хасынского и Омсукчанского городских округов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

По данным спасателей, при попадании в лавину необходимо уберечь дыхательные органы от снежной пыли с помощью воротника, шапки или ладони. После остановки лавины необходимо разрушить ледяную корку, которая образуется в результате дыхания на стенках снежной камеры.

Ранее сообщалось, что 11 марта в Сахалинской области прогнозировали риск схода снежных масс в Холмском, Долинском, Макаровском, Невельском районах и Южно-Сахалинске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Грузии из-за лавины погибли три итальянских туриста
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020