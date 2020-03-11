В ТПП спрогнозировали рост розничных цен в России

Член совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев в беседе с «Известиями» проанализировал, на какие группы товаров в России в течение года поднимутся цены в связи с падением курса рубля.

Ранее 11 марта «Известия» опубликовали прогнозы экспертов, согласно которым импортная продукция может подорожать в диапазоне от 10 до 35%. В статье утверждалось, что товары, которые выпускаются внутри страны международными компаниями, прибавят в цене не более 10%.

Илья Ломакин-Румянцев назвал такой прогноз разумным с оговоркой, что никому не известно, какие будут цена на нефть и валютный курс через 2–3 месяца.

При этом подорожают не только товары, которые импортируются, но и товары, производимые внутри страны, но с компонентами, поставляемыми из-за рубежа, отметил эксперт.

«Это касается практически всей пищевой продукции. Естественно, у всех переработчиков есть запасы, сделанные по прежним ценам. Но месяца через 2–3 цены поползут вверх. Прирост составит в пределах 1% от конечной цены изделия», — сказал член совета ТПП РФ.

В частности, подорожает российское мясо, учитывая, что корма для животных производятся за границей и покупаются за валюту. Несмотря на то что курица и цыпленок-бройлер российского производства, инкубационные яйца зачастую импортируются.

Второй фактор, который будет обуславливать рост цен в связи с изменением курсовой динамики, — это рост экспорта. «Производители рыбной продукции будут стремиться продавать за рубеж, у них налажены каналы продаж, и на внутренний рынок рыбы начнет поступать чуть меньше, а значит, будет рост цен. В этом году возможен рост цены на рыбу на 10–12%», — подчеркнул Ломакин-Румянцев.

Кроме того, грядущий рост цен на бензин приведет к затратам на транспортировку, а следовательно, к повышению цен на все продаваемые товары.

Еще один фактор, который влияет на изменение цен, — это традиционно возникающий панический спрос. Люди начинают активнее покупать продукты длительного хранения, такие как мука и тушенка, а также товары длительного пользования, например бытовую технику.

«Нас ожидает совершение быстрых покупок, для того чтобы избежать последующего роста цен. А значит, уже в ближайшее врем производители поднимут цены на продукцию, пользующуюся повышенным паническим спросом», — предположил эксперт.

Однако в конечном счете розничные цены не получится поднять слишком высоко просто из-за низкой платежеспособности населения, заключил Ломакин-Румянцев.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ на 12 марта, снизился на 84 копейки и составил 81,02 рубля. Курс доллара США снижен на 55 копеек — до 71,47 рубля.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром 9 марта цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.