Документы по капремонту 200 домов подготовят в Псковской области к маю

В Псковской области в этом году планируют провести капитальный ремонт более 200 домов. Проектно-сметную документацию для работ должны подготовить к концу апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, замгубернатора Василий Осипов провел рабочее совещание по вопросам исполнения краткосрочных планов текущего года и плана на 2021–2023 годы. По его словам, регион намерен полностью выполнить план на этот год.

Руководитель фонда капремонта Псковской области Виктор Иващенко в свою очередь рассказал, что конкурсы на проведение ремонтных работ будут разыграны к середине июня.

В ходе совещания также обсудили планы на 2021–2023 годы. Замгубернатора обратил внимание собравшихся на то, что предварительная детальная проработка поможет быстрее начать сами работы и добиться высоких показателей исполнения.

В марте этого года собственникам помещений будут направлены предложения по запланированным работам на 2021 год.