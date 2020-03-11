Более 3,2 тыс. молодых мам повысят квалификацию в Приморье

В Приморском крае молодые мамы могут бесплатно пройти профессиональную подготовку более чем по 30 направлениям. До 2024 года обучение проведут для 3,2 тыс. женщин.

Право на бесплатное обучение имеют женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и состоящие в трудовых отношениях. Также профподготовку проведут для женщин с детьми до шести лет, которые нигде не работают. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Чтобы пройти обучение, молодым мамам необходимо лично обратиться в службу занятости с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, а также копией приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком или трудовой книжкой. Длительность курсов не превышает трех месяцев. Проходить обучение можно в очной, очно-заочной, заочной и дистанционной форме.

На время учебы женщинам, у которых нет работы, будут предоставлять стипендию в размере величины минимального размера оплаты труда. Обучение проводится по профессиям, которые высоко востребованы на рынке труда.