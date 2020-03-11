В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. Эта информация следует из сообщения, которое опубликовано на сайте агентства в среду, 11 марта.

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении. Так, в начале 2016 года индекс превышал отметку в 2,5 пункта недолгий период времени, но финансового кризиса после этого не было.

Аналитики считают, что на мировую экономику плохо влияют коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. «Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+», — отметили в АКРА.

Россия и страны — участницы ОПЕК+ не договорились по сделке по сокращению добычи нефти 6 марта, в итоге соглашение распалось. 8 марта СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на черное золото могут упасть до $20 за баррель.

По мнению экспертов, так Эр-Рияд пытается заставить Россию вернуться к обсуждению сделки и вытеснить с рынка ряд нефтяных производителей, например, США. Источники СМИ в ОПЕК считают, что саудовская сторона не собирается вести ценовую войну с Россией, считая Москву важнейшим партнером на этом рынке, а механизм ОПЕК+ — действующим.

Минэнерго России заявило, что на переговорах российская сторона пыталась сохранить сделку на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как коронавирус повлиял на мировую экономику. Другие участники требовали дополнительного сокращения добычи. Российская сторона продолжит сотрудничество с ОПЕК.

На фоне распада сделки ОПЕК+ 9 марта нефтяной рынок обвалился, его удалось частично отыграть только 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в падении рынков Москву и Саудовскую Аравию.