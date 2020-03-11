Советским ветеранам, живущим в США, вручили медали

Российские дипломаты вручили медали по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и блокадникам, проживающим в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на официальной странице посольства РФ в США в «Фейсбуке». В дипмиссии подчеркнули, что посол РФ в США Анатолий Антонов передал соотечественникам пожелания «здоровья, бодрости духа и достойно отметить 75-летие Великой Победы».