Россияне предпочли сон в поездах другим видам досуга

Самым популярным занятием у россиян во время путешествий в поездах оказался сон. К такому выводу пришли специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опросив 1528 своих клиентов. Результаты опроса есть в распоряжении «Известий».

Сон другим видам досуга предпочли 31,7% опрошенных. При этом сон лидирует среди любимых занятий в поезде и у мужчин, и у женщин.

Больше четверти путешественников (25,4%) предпочитают в дороге читать книги или журналы. При этом читать книги нравится больше женщинам. 15,4% пассажиров любят есть в поезде.

Вариант «Смотрю фильмы» выбрали всего 13,6% респондентов. Однако среди мужчин за кино проголосовали 40% опрошенных. Меньше людей предпочитают общаться с соседями — лишь 11,3%. При этом с соседями по купе или плацкарту обычно общаются женщины.



Оказалось, что меньше всего во время железнодорожной поездки россияне предпочитают работать или учиться. Для этого находят время лишь 2,7% опрошенных.

Ранее, в марте, гендиректор Южной пассажирской пригородной компания (ЮППК), оператора пригородных поездов по Крыму и Краснодарскому краю, Алексей Ильиных рассказал, что предприятие прорабатывает возможность новых маршрутов.