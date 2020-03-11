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Омского бизнесмена будут судить после падения ребенка в яму с кипятком

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В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего бизнесмена, обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, подрядчик по строительству водопровода решил сэкономить деньги и «забыл» о техническом обслуживании и текущем ремонте тепловых сетей.

Из-за нарушения условий контракта произошел прорыв трубы на улице Завертяева. В яму с горячей водой утром 28 июля 2019 года провалился 48-летний мужчина, а вечером — 10-летний мальчик. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, мужчина и мальчик получили ожоги ног и нижней части тела, сообщает ИА «Город55». Предприниматель вскоре предстанет перед судом.

Как стало известно ранее, в Алтайском крае проводится следственная проверка по факту гибели семилетнего ребенка. Мальчик провалился в открытый канализационный люк. Трагедия произошла в одном из сел Петропавловского района. По данным следствия, местный житель чистил снег во дворе, рядом находился его внук. В какой-то момент мальчик упал в люк. Спасти жизнь ребенка не удалось.

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