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Таиланд опроверг информацию об отмене безвизового режима для россиян

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Фото: Global Look Press/Alexey Bychkov
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Последние новости о решении правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии в эту страну для граждан 18 государств не относятся к владельцам российских паспортов. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте тайского посольства в России в среду, 11 марта.

«Россияне по-прежнему могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы», — отмечается в сообщении. Правило регламентируется соглашением между правительствами двух стран от 13 декабря 2005 года.

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Граждане остальных стран из списка министерства внутренних дел Таиланда — Болгарии, Бутана, Китая, Тайваня, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа – Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату — должны подавать на визу заранее до планируемой поездки в тайском посольстве или консульстве.

До принятой меры граждане этих стран могли оформлять визы по прибытии в Таиланд, имея при себе паспорт или другие документы. Сейчас эту возможность отменили.

Также приостановлен безвизовый режим для граждан Южной Кореи, Италии и прибывающих с документами Гонконга.

Ранее в среду СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Таиланда Анупонга Паочинду сообщили, что власти страны из-за распространения коронавируса отменили оформление виз по прибытии для граждан из 18 стран, включая Россию.

По данным исследовательского университета Джона Хопкинса, в Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заразились 53 человека, 33 выздоровели и один умер.

Вспышка нового вида коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, во всем мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.

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