СМИ сообщили о выводе более 300 британских военных из Афганистана к июлю

Великобритания выведет 330 военнослужащих из Афганистана к середине июля. Об этом 11 марта сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что британские власти выведут 30% воинского контингента, равно как и США, которые начали сокращение численности с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек.

Предполагается, что Британия выведет 330 из 1100 военных, базирующихся в Кабуле и его окрестностях. Отмечается, что незначительная часть британских спецназовцев входят в состав американских частей в других районах страны, в том числе в южной провинции Гильменд. Решение о выводе войск принято после того, как было заключено соглашение с запрещенным в России движением «Талибан».

По данным источника, вторая часть британских военных покинет Афганистан в том случае, если талибы не допустят того, что страна станет «убежищем террористов», и будут уважать права человека. Кроме того, они должны показать, что в Афганистане уважают права женщин. Решение о сроке окончания британской военной миссии будет приниматься в ходе консультаций с союзниками по НАТО.

29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана» (запрещена в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно тексту соглашения, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжить вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия. Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.