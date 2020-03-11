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Ураганный ветер прогнозируют в Сахалинской области

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Сахалинская область 12 марта останется под влиянием циклона. В регионе ожидается значительное усиление ветра и снегопады.

По данным МЧС, на территории Охинского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Смирныховского, Тымовского и Поронайского районов видимость на дорогах будет менее 500 м. Скорость северо-западного ветра составит 25–30 м/с с порывами до 33 м/с. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В Северо-Курильском районе прогнозируется ветер со скоростью до 32 м/с, в ночные часы выпадет до 49 мм осадков.

Экстренное предупреждение направлено администрациям районов, где ожидаются сложные погодные условия. На случай непогоды силы и средства готовы к реагированию. Жителей Сахалинской области просят не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости. Туристическим группам стоит переждать непогоду в подготовленных местах.

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