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Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли мужчина и двое детей. При обрушении перекрытий пострадали трое пожарных.

Трагедия произошла в двухэтажном доме в поселке Маркова. Четыре жильца смогли самостоятельно покинуть горящее строение, в их числе двое детей. Хозяйка дома сообщила пожарным, что в здании остались 62-летний мужчина и двое его детей. Позже они были обнаружены погибшими, сообщает ИА IrkutskMedia.

Во время ликвидации возгорания произошел обвал потолочного перекрытия, в результате пострадали трое пожарных. Они были доставлены в медицинское учреждение, двое отпущены домой.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей возгорания.

8 марта в подмосковном городе Пушкино в результате пожара в частном доме погибли три человека. Установлено, что они вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным.

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