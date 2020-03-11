В Дагестане в жилом доме произошел хлопок газа

В Республике Дагестан произошел хлопок газа в жилом доме, есть пострадавший. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в среду ,11 марта.

Инцидент произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Дубки Казбековского района. Отмечается, что горения после хлопка газо-воздушной смеси не последовало.

«В результате происшествия есть пострадавший, который доставлен в участковую поликлинику», — сказано в сообщении.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены два человека и одна единица техники.

В феврале пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Карабудахкентском районе Дагестана.