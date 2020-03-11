В Мексике 41 человек пострадал в результате столкновения поездов метро

Два поезда столкнулись в метро в столице Мексики. В результате аварии по меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения. Об этом глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум сообщила в среду, 11 марта, в Twitter.

«Мне сообщили о столкновении двух составов метро на станции Такубайя. Пожарные сообщают о 41 пострадавшем и одном погибшем. Я направляюсь на место (происшествия. — Ред.)», — цитирует чиновницу телеканал «Звезда».

По информации газеты El Universal, инцидент произошел во вторник в 23:30 по местному времени (08:30 мск среды), уточняет «Москва 24». На место происшествия были направлены спасатели, медики и сотрудники полиции.

Пострадавших госпитализировали. Среди них два машиниста составов.

Прокуратура Мехико начала расследование. Пока неизвестно, на ком лежит ответственность за аварию, пишет REGNUM.

14 января сообщалось о столкновении трех поездов на одной из линий метро в итальянском Неаполе. В результате происшествия пострадали шесть человек, еще один — машинист одного из поездов — был госпитализирован с травмой грудной клетки.