Скоростной режим изменят на четырех дорогах в Подмосковье

В Московской области снизят максимально допустимую скорость движения на четырех участках дорог регионального значения. Такая мера принимается для повышения безопасности движения.

До 50 км/ч будет снижена допустимая скорость на автодороге М-2 «Крым – Троицкое – Добрыниха» вблизи деревни Дмитровка в Чехове. На Можайском шоссе в районе СНТ «Жаворонки» в Одинцово скорость снизят до 70 км/ч. Аналогичные ограничения появятся на Волоколамском шоссе в Истре и возле деревни Дрезны в Орехово-Зуево. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По данным регионального Минтранса, на дорогах появятся соответствующие дорожные знаки, а также комплексы фото- и видеофиксации.

Ранее сообщалось, что Росавтодор предложил увеличить максимально разрешенную скорость до 110 км/ч на федеральных трассах семи регионов. Обсудить инициативу с ведомствами обещают до конца 2021 года.