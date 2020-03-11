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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Тверской области

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В Торжокском районе Тверской области грузовик MAN съехал с дороги и перевернулся. Погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла во вторник, 10 марта, на 258-м км трассы М-11 «Нева». По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое ограждение, затем съехала в кювет и перевернулась, пишут «Тверские ведомости».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 32-летний пассажир получили различные травмы, от которых скончались. Отмечается, что мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.

Утром 11 марта три автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» на территории Геленджика. Один человек погиб на месте, двое скончались по пути в больницу.

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