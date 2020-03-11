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Обсервации для борьбы с коронавирусом создали в Вологодской области

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В Вологодской области организованы три обсервационных пункта для того, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Они находятся в Вологде, Бабушкино и Череповце.

Основной центр изоляции разместили в областном госпитале для ветеранов войн. Резервные открылись в санаториях «Адонис» и «Леденгск», сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное правительство.

В обсервации поместят тех, кто контактировал с больными коронавирусом или приехал из стран с неблагополучной ситуацией с этим заболеванием. Пункты используют в случае необходимости, пока же учреждения работают в своем обычном режиме, сообщил начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Сейчас тех, у кого подозревают коронавирус, принимают стационары инфекционной и клинической больниц. В них могут разместить около 350 больных. Еще 400 мест могут перепрофилировать в районных больницах. Пока в Вологодской области случаев заболевания не выявлено.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев заражения новым коронавирусом.

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