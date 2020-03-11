Ухудшение погоды ожидается в Амурской области

Жителей Амурской области предупредили об ухудшении погоды. В регионе ожидается усиление ветра и сильный снег.

По данным синоптиков, 12 марта порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с. Местами ожидается слабая метель с образованием снежного наката на дорогах. В Тындинском, Зейском и Сковородинском районах возможен сильный снег, пишет Амурская служба новостей.

МЧС призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Неопытных автомобилистов просят воздержаться от поездок. При управлении машиной необходимо избегать резких маневров и торможения.

Пешеходам при усилении ветра стоит избегать рекламных конструкций и деревьев.