Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации. Об этом в среду, 11 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.

По словам российского лидера, Вашингтон обхаживал Киев и взял Украину под внешнее управление.

«Сами не хотят им деньги давать», — подчеркнул Путин в беседе с журналистом Андреем Ванденко. Москва платит Киеву за транзит российского газа в Европу, а США под предлогом обеспечения транзита ввели санкции против энергетического проекта «Северный поток – 2», объяснил российский лидер.

По мнению Путина, довод странный. Он также добавил, что Россия заинтересована в продолжении транзита, но в меньшем объеме, пишет «Газета.ру».

Как отметил глава государства, после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции следовало бы отменить, но этого не произошло. США намерены обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу, считает российский лидер.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока – 2» швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работу по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций. В МИД РФ назвали рестрикции жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе. В странах ЕС назвали санкции неприемлемыми.

В России заявили о намерении самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта выйдет полная версия фильма.