Первые укусы клещей зафиксированы в Хабаровском крае

В Хабаровске и пригородах выявлены первые случаи укусов клещей. Опасные вредители появились значительно раньше срока.

В 2019 году было зафиксировано аномально раннее пробуждение клещей. Первых вредителей заметили 18 марта. В 2020 году срок сместился еще на неделю. В больницы обратились несколько жителей Хабаровска и окрестностей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При этом в Хабаровском крае еще не проведены закупки вакцины против клещевого энцефалита. Пока в регионе хватает средств для иммунизации населения, подверженного высокому риску заражения, например, геологов и лесозаготовителей.

Раннему появлению клещей способствовала теплая зима. Согласно прогнозам, сейчас в регионе ожидается похолодание, что снизит активность клещей.