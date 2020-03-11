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Эрдоган пригрозил более мощными ударами в Идлибе в случае нарушения перемирия

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Турция нанесет «еще более мощный удар», чем ранее, если Дамаск нарушит режим перемирия в провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте страны, передает его заявления телеканал CNN Turk 11 марта.

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По его словам, начатая республикой военная операция «Весенний щит» уже показала серьезность намерений Анкары. После принятия решения о введении режима прекращении огня в Идлибе происходят единичные его нарушения.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона сообщает об этом России.

Накануне власти Турции начали поэтапно выводить тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в Идлибе.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В итоге сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.

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