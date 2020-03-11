Режиссер Владимир Наумов заявил о пропаже своих пистолетов

92-летний российский кинорежиссер Владимир Наумов обратился в полицию с заявлением о пропаже двух газовых пистолетов.

Он рассказал, что в последний раз видел свои пистолеты Streamer-2014 и Walther PP в квартире на Большой Грузинской улице в Москве.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что по данному факту проводится проверка, передает телеканал РЕН ТВ в среду, 11 марта.

Владимир Наумов — советский и российский режиссёр, член правления киноконцерна «Мосфильм», первый президент Национальной академии кинематографических наук и искусств, член Европейской киноакадемии, секретарь Союза кинематографистов России.

Наумов снял более 15 картин, среди которых «Тегеран-43», «Скверный анекдот», «Тревожная молодость», «Мир входящему», «Бег» и др.

Фильм «Бег» по мотивам произведений Михаила Булгакова была в 1971 году номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

В феврале сообщалось, что мужа Ирины Хакамады Владимира Сиротинского обокрали на праздновании его дня рождения в ночном клубе. По словам мужчины, у него был украден iPhone 11. Ущерб составил 80 тыс. рублей.