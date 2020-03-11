Новый температурный рекорд установлен на Ставрополье

Почти летняя погода установилась в конце первой декады марта в Ставропольском крае. В западных районах региона побит температурный рекорд.

9 марта днем воздух прогревался до +26 градусов. Подобное фиксировалось только в этот день в 2008 году. Тогда столбики термометра поднимались до +20,9 градусов.

В Ставрополе 9 марта 2020 года температура поднималась до +22,5 градусов, что тоже недалеко до максимальных значений за всю историю метеонаблюдений. По словам синоптиков, которые приводит NewsTraсker, причиной такой теплой погоды стал южный циклон и хорошо прогретый средиземноморский воздух.

Жаркая погода продержится на Ставрополье до конца недели. 15 марта в край придет холодный атмосферный фронт, и температура вернется к нормальным для марта значениям.

В Москве 9 марта также был побит температурный рекорд – столбики термометров днем поднимались до +11,3 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, +10 градусов. К концу недели синоптики обещают похолодание заморозки и гололедицу.