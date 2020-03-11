Пранкер отпраздновал день рождения лужи в Казани

В Казани пранкер Руслан АхмедOnline устроил акцию по празднованию дня рождения лужи. Он записал соответствующий ролик, призывая местные власти заняться ремонтом дорог.

Мужчина заявил, что купил машину в кредит, но выразил сомнение, что ему удастся сохранить автомобиль до выплаты долга банку, учитывая состояние дорог в Казани. Значительную часть ролика он праздновал день рождения лужи, вспоминая, как она из маленькой ямы выросла в большую дыру.

Как пишет Inkazan.ru, в Казани проводилась программа ремонта дорог и дворов. В 2019 году на ремонт дорог в почти 300 дворах был выделен 1 млрд рублей.

Программа благоустройства придомовых территорий «Наш двор» должна начаться в городе в апреле 2020 года. Впрочем, она до сих пор не утверждена, в документ вносятся корректировки. В первый год на ремонт дворов должно быть направлено 17,5 млрд рублей.