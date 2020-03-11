В семи регионах России могут повысить скоростной режим

Россиянам могут разрешить ездить быстрее. Росавтодор предложил увеличить максимально разрешенную скорость сразу на 20 километров в час — до 110. Правда, не везде, а только на федеральных трассах некоторых регионов. Изменения могут коснуться Ярославской, Рязанской, Пензенской, Свердловской областей, а также Чечни, Дагестана и Ставрополья. Обсудить инициативу с ведомствами обещают до конца следующего года.