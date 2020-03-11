Прямой эфир
Сюжет:

Индекс Мосбиржи вырос на 1,6%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс Мосбиржи вырос на 1,6% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в среду, 11 марта.

Сопутствующие болезни: что кроме коронавируса может ослабить рубль
Нацвалюта рискует опуститься до 70 руб./$

По состоянию на 10:33 индекс Мосбиржи поднялся на 99,99 пунктов по сравнению с закрытием вторничных торгов и составил 2598,93 пункта. Индекс РТС составил 1110,42 пункта, что на 16,24 выше, чем при окончании торгов 10 марта (+1,48%).

Лидерами роста стоимости акций стали TCS Group (+6,54%), «Группа ЛСР» (+4,3%), «Лукойл» (+3,01%), FIVE (+3,41%), «Татнефть» (+2,71%). Лидерами снижения стали «Сургутнефтегаз» (-3,1%), «Новатэк» (-2,06%), «Полюс» (-1,01%), ФСК ЕЭС (-0,68%), «Юнипро» (-0,25%). Курс доллара по состоянию на 10:25 составляет 71,53 рубля (+0,14), курс евро — 81,1 рубля (+0,6).

Накануне Банк России установил курсы валют расчетом на 11 марта на уровне 72,02 рубля за $1 и 81,86 за €1.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020