Индекс Мосбиржи вырос на 1,6% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в среду, 11 марта.

По состоянию на 10:33 индекс Мосбиржи поднялся на 99,99 пунктов по сравнению с закрытием вторничных торгов и составил 2598,93 пункта. Индекс РТС составил 1110,42 пункта, что на 16,24 выше, чем при окончании торгов 10 марта (+1,48%).

Лидерами роста стоимости акций стали TCS Group (+6,54%), «Группа ЛСР» (+4,3%), «Лукойл» (+3,01%), FIVE (+3,41%), «Татнефть» (+2,71%). Лидерами снижения стали «Сургутнефтегаз» (-3,1%), «Новатэк» (-2,06%), «Полюс» (-1,01%), ФСК ЕЭС (-0,68%), «Юнипро» (-0,25%). Курс доллара по состоянию на 10:25 составляет 71,53 рубля (+0,14), курс евро — 81,1 рубля (+0,6).

Накануне Банк России установил курсы валют расчетом на 11 марта на уровне 72,02 рубля за $1 и 81,86 за €1.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.