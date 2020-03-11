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Автомобиль сбил двух девушек в Пензе

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В Пензе в микрорайоне Арбеково произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина сбила двух девушек. Об их состоянии пока не сообщается.

Как пишет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на проспекте Победы в 21:10 10 марта. На видео, опубликованном в соцсети, можно заметить, что две девушки перебегают дорогу на запрещающий сигнал светофора.

После наезда автомобиля пострадавшие сумели подняться, водитель вышел из авто. Насколько серьезные у них травмы — неизвестно, поскольку запись обрывается. Представители ГИБДД не давали официальной информации по поводу случившегося.

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