Автомобиль сбил двух девушек в Пензе

В Пензе в микрорайоне Арбеково произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина сбила двух девушек. Об их состоянии пока не сообщается.

Как пишет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на проспекте Победы в 21:10 10 марта. На видео, опубликованном в соцсети, можно заметить, что две девушки перебегают дорогу на запрещающий сигнал светофора.

После наезда автомобиля пострадавшие сумели подняться, водитель вышел из авто. Насколько серьезные у них травмы — неизвестно, поскольку запись обрывается. Представители ГИБДД не давали официальной информации по поводу случившегося.