Прямой эфир

Около 120 человек остаются на карантине в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области уменьшилось число людей, попавших под карантин из-за нового коронавируса. К утру 11 марта их 117 человек, а до этого было 246 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Четыре человека находятся в больницах под наблюдением медиков.

Речь идет о тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. В первую очередь это Китай, Южная Корея и Италия. Каждый получил рекомендацию не покидать свою квартиру в течение двух недель. Их посещают сотрудники амбулаторно-поликлинических учреждений и проверяют состояние.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», специалисты проведут экспресс-диагностику на основе взятого у пациентов клинического материала, чтобы узнать, заражены они или нет. Метод позволяет получить предварительный результат через четыре часа. При выявлении коронавируса материал направят в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске для окончательного заключения.

Пока заболевших коронавирусом в Волгоградской области не зафиксировано. Губернатор Андрей Бочаров предложил в качестве профилактики провести межведомственные учения.

В Москве до 10 апреля из-за распространения коронавируса приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек. Указ подписал мэр Сергей Собянин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США число инфицированных коронавирусом достигло почти 1 тыс.
В УЕФА попросили власти стран-хозяек провести ЧЕ-2020 вопреки коронавирусу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020