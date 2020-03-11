Около 120 человек остаются на карантине в Волгоградской области

В Волгоградской области уменьшилось число людей, попавших под карантин из-за нового коронавируса. К утру 11 марта их 117 человек, а до этого было 246 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Четыре человека находятся в больницах под наблюдением медиков.

Речь идет о тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. В первую очередь это Китай, Южная Корея и Италия. Каждый получил рекомендацию не покидать свою квартиру в течение двух недель. Их посещают сотрудники амбулаторно-поликлинических учреждений и проверяют состояние.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», специалисты проведут экспресс-диагностику на основе взятого у пациентов клинического материала, чтобы узнать, заражены они или нет. Метод позволяет получить предварительный результат через четыре часа. При выявлении коронавируса материал направят в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске для окончательного заключения.

Пока заболевших коронавирусом в Волгоградской области не зафиксировано. Губернатор Андрей Бочаров предложил в качестве профилактики провести межведомственные учения.

В Москве до 10 апреля из-за распространения коронавируса приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек. Указ подписал мэр Сергей Собянин.