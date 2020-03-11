Два моста подтопило в Татарстане из-за подъема воды в реке Свияга

В Буинском районе Татарстана подтоплено два моста из-за подъема воды в реке Свияга. Сообщение об этом поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня утром, 11 марта.

У населенного пункта Кият мост перелит на 30 см. У села Черки Кильдуразы высота перелива составляет 54 см. В пресс-службе МЧС по Татарстану ИА «Татар-инфо» заверили, что объездные пути предусмотрены. Также не должно возникнуть проблем с противопожарным, продовольственным и медицинским обеспечением жителей пострадавших населенных пунктов.

5 марта сообщалось о подтоплении моста в Лысогорском районе Саратовской области из-за повышения уровня воды в реке Медведице. Расстояние до ближайших домов поселка Атаевка — 3 км. Кроме того, они стоят на возвышенности. Поэтому угрозы подтопления населенного пункта нет.