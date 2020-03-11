Путин рассказал об актуальности своей Мюнхенской речи 2007 года

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС рассказал, что Мюнхенская речь, произнесенная им в 2007 году и вызвавшая тогда резко негативную реакцию политиков, сегодня актуальна и воспроизводится другими странами.

«Сейчас же повторяют всё то, что я говорил. Возьмите руководителей Германии, ведь они почти дословно воспроизводят», — отметил он.

Глава государства вспомнил, что тогда коллеги рассердились на него, отмечая, что «грубовато, не к месту». При этом, как напомнил Путин, он вел речь о том, что недопустимо, когда одна страна — США — распространяет свою юрисдикцию вне национальных границ.

«Но сегодня ведь руководство, скажем, Германии именно это и говорит, что это недопустимо, когда Соединенные Штаты накладывают вторичные санкции. То есть на компании, которые к самим Соединенным Штатам не имеют никакого отношения, пытаясь помешать реализации их национальных интересов», — пояснил президент.

Также в ходе беседы Путин рассказал о причинах введения американских санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, таким образом Вашингтон пытается обеспечить ранок сбыта своего товара — сжиженного природного газа — и снизить конкурентоспособность Европы.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.