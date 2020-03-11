Невский проспект в Петербурге моют питьевой водой

В Санкт-Петербурге 10 марта началась капитальная мойка Невского проспекта после зимы. Она продлится до вечера 11 марта. Коммунальщики вручную с помощью специальных водяных пистолетов смывают с тротуаров в трубы канализации накопившуюся на несколько месяцев грязь.

Как отмечает телеканал «78», из-за бесснежной зимы на улицах скопилось больше грязи, чем обычно. Поэтому капитальная чистка города началась намного раньше установленных сроков. Улицы моют чистой питьевой водой без примесей. Затем рабочие подключат специальные шампуни.

10 марта была объявлена дата старта сезона фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф». Их подключат 25 апреля. Первый запуск проведут под «Гимн Великому городу». А в мае в Петергофе пройдет Большой каскад, приуроченный к 75-летию Великой Победы.