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Ремонт дорог на севере Петербурга обойдется в 455 млн рублей

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В Санкт-Петербурге определили дороги на севере города, ремонт которых проведут в ближайшее время. Аукцион на дорожные работы провела дирекция транспортного строительства.

Как сообщил комитет по строительству транспортной инфраструктуры, в список попали Среднеохтинский и Лесной проспекты, шоссе Революции и несколько улиц в Калининском, Выборгском, Приморском, Курортном и Красногвардейском районах.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 марта. Итоги станут известны до конца месяца. Максимальная цена контракта – 455,3 млн рублей.

Отдельно проведут аукцион на ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала. Стоимость работ — 77,4 млн рублей. Их должны завершить до 16 ноября 2020 года, сообщает телеканал «78».

10 марта было объявлено, когда заработают фонтаны в музее-заповеднике «Петергоф». Старт сезона запланирован на 25 апреля.

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